En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.13%.

La cotización del euro se ha debilitado: en la última semana cayó -12.79% y en el último año -11.63%, mostrando una tendencia bajista.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 2.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 5.24%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en relación con los días pasados es superior a cero. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con las jornadas anteriores, lo que apoya una percepción de crecimiento en la confianza económica.

La tendencia del Euro ha sido constante en los últimos días, reflejando una estabilidad en el mercado cambiario. Esto podría ser un signo de confianza por parte de los inversores y de la estabilidad económica en la zona euro.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que los factores económicos recientes están favoreciendo la apreciación del Euro frente a otras divisas.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA