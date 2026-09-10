En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,100.08 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.54%.

El peso colombiano registró un leve descenso semanal de -0.78% y una caída anual de -17.16%, indicando una tendencia bajista sostenida en su cotización.

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Conocé la cotización de este martes, 24 de febrero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 5.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, se observa que el peso ha recuperado terreno frente a otras monedas, lo que sugiere un panorama más optimista.

Sin embargo, es importante estar atentos a las fluctuaciones diarias, ya que cualquier cambio en el contexto económico o político podría afectar esta tendencia. En general, la recuperación reciente del peso podría ser signo de un fortalecimiento económico, pero se requieren análisis más profundos para confirmar su sostenibilidad.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA