Las autoridades migratorias de México, El Salvador y Costa Rica confirmaron que pueden negar el ingreso a los extranjeros que lleguen con el pasaporte vencido o sin la vigencia mínima que exige cada país. La restricción alcanza a quienes viajan como visitantes y postergaron la renovación del documento antes de salir de su país de origen.

El Instituto Nacional de Migración de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador y su par de Costa Rica sostienen el requisito como parte de sus controles fronterizos habituales. En Costa Rica, la exigencia de vigencia mínima rige desde noviembre de 2025.

¿Qué exige cada país para el ingreso con pasaporte?

México no fija por ley una vigencia mínima, pero el documento debe cubrir toda la estadía prevista. El Instituto Nacional de Migración evalúa cada caso antes de autorizar el ingreso al país.

El Salvador y Costa Rica piden un margen más amplio: El Salvador exige al menos seis meses de vigencia para viajeros de países como Estados Unidos, Canadá o México, y Costa Rica fija vigencias mínimas de 1, 90 o 180 días según la nacionalidad, vigentes desde noviembre de 2025 .

Los requisitos varían según el país de destino y la nacionalidad del viajero:

México : sin vigencia mínima fija, pero debe cubrir toda la estadía.

El Salvador : pasaporte vigente y en buen estado; mínimo seis meses para países de categoría A.

Costa Rica: vigencias mínimas de 1, 90 o 180 días según nacionalidad, vigentes desde noviembre de 2025.

Las autoridades migratorias de México, El Salvador y Costa Rica confirmaron que pueden negar el ingreso a los extranjeros que lleguen con el pasaporte vencido o sin la vigencia mínima que exige cada país. Shutterstock

¿Cómo afecta esto a los viajeros?

Los extranjeros con pasaporte vencido o sin la vigencia exigida pueden quedar afuera del vuelo en el aeropuerto de salida o ser rechazados en la frontera de destino. Las aerolíneas revisan la documentación antes del embarque para evitar sanciones.