Confirmación oficial | La Secretaría del Bienestar pausará la pensión y no hay habrá pagos para ningún adulto el miércoles 16

El operativo de depósitos de la Pensión para el Bienestar ya está en marcha para el periodo septiembre-octubre. La entrega del dinero comenzó el martes 1 de septiembre y se distribuirá por etapas, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria.

Oficial y confirmado | La Secretaría del Bienestar pausará la pensión y no hay habrá pagos para ningún adulto el miércoles 16

Este mes, el calendario de pagos tendrá una pausa debido a una jornada considerada día inhábil. La medida será temporal y no afectará el derecho de los beneficiarios a recibir el apoyo, ya que las transferencias continuarán cuando se normalice la atención.

¿Qué día se interrumpirá el calendario de pagos?

La entrega de la Pensión para el Bienestar tendrá una pausa el miércoles 16 de septiembre, debido a la celebración de la Independencia de México. Al ser un día inhábil, el Banco del Bienestar no realizará la dispersión de recursos durante esa jornada.

El cronograma volverá a funcionar el jueves 17 de septiembre, con los depósitos correspondientes a las personas beneficiarias cuyos apellidos paternos comiencen con N, Ñ u O.

Las fechas restantes quedarán organizadas de la siguiente forma:

18 de septiembre: apellidos que comienzan con P y Q.

21 y 22 de septiembre: letra R.

23 de septiembre: letra S.

24 de septiembre: letras T, U y V.

25 de septiembre: letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto recibirán los adultos mayores y cuándo termina el calendario?

El calendario de depósitos comenzó el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyo apellido inicia con A . Posteriormente, los pagos continuarán de acuerdo con la siguiente distribución:

2 de septiembre: B.

3 y 4 de septiembre: C.

7 de septiembre: D, E y F.

8 y 9 de septiembre: G.

10 de septiembre: H, I, J y K.

11 de septiembre: L.

14 y 15 de septiembre: M.

Después de la suspensión del 16 de septiembre, los depósitos se retomarán el día 17 y continuarán hasta el viernes 25 de septiembre, cuando finalizará el calendario.

Los adultos mayores de 65 años que forman parte del programa recibirán 6,400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Por lo tanto, quienes no reciban su depósito durante el día inhábil no deben preocuparse: se trata únicamente de una pausa temporal y los pagos continuarán conforme al calendario establecido.