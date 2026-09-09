En esta noticia

El operativo de depósitos de la Pensión para el Bienestar ya está en marcha para el periodo septiembre-octubre. La entrega del dinero comenzó el martes 1 de septiembre y se distribuirá por etapas, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria.

Oficial y confirmado | La Secretaría del Bienestar pausará la pensión y no hay habrá pagos para ningún adulto el miércoles 16
Oficial y confirmado | La Secretaría del Bienestar pausará la pensión y no hay habrá pagos para ningún adulto el miércoles 16

Este mes, el calendario de pagos tendrá una pausa debido a una jornada considerada día inhábil. La medida será temporal y no afectará el derecho de los beneficiarios a recibir el apoyo, ya que las transferencias continuarán cuando se normalice la atención.

Te puede interesar

Colocar una cruz negra en los faros delanteros de los autos: para qué sirve y cuál es el significado

¿Qué día se interrumpirá el calendario de pagos?

La entrega de la Pensión para el Bienestar tendrá una pausa el miércoles 16 de septiembre, debido a la celebración de la Independencia de México. Al ser un día inhábil, el Banco del Bienestar no realizará la dispersión de recursos durante esa jornada.

El cronograma volverá a funcionar el jueves 17 de septiembre, con los depósitos correspondientes a las personas beneficiarias cuyos apellidos paternos comiencen con N, Ñ u O.

Las fechas restantes quedarán organizadas de la siguiente forma:

  • 18 de septiembre: apellidos que comienzan con P y Q.
  • 21 y 22 de septiembre: letra R.
  • 23 de septiembre: letra S.
  • 24 de septiembre: letras T, U y V.
  • 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z.
Espacio verde.Perfecto para casas pequeñas: el árbol que da flor todo el año, no necesita riego diario y ocupa poco espacio
Tormentas.Rayos, huracanes y tormentas eléctricas están azotando estas ciudades y pueblos del país: “Se registraron 2.470 muertes”

¿Cuánto recibirán los adultos mayores y cuándo termina el calendario?

El calendario de depósitos comenzó el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyo apellido inicia con A. Posteriormente, los pagos continuarán de acuerdo con la siguiente distribución:

  • 2 de septiembre: B.
  • 3 y 4 de septiembre: C.
  • 7 de septiembre: D, E y F.
  • 8 y 9 de septiembre: G.
  • 10 de septiembre: H, I, J y K.
  • 11 de septiembre: L.
  • 14 y 15 de septiembre: M.

Después de la suspensión del 16 de septiembre, los depósitos se retomarán el día 17 y continuarán hasta el viernes 25 de septiembre, cuando finalizará el calendario.

Los adultos mayores de 65 años que forman parte del programa recibirán 6,400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Por lo tanto, quienes no reciban su depósito durante el día inhábil no deben preocuparse: se trata únicamente de una pausa temporal y los pagos continuarán conforme al calendario establecido.