El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración del Seguro Social (SSA), confirmó que las parejas elegibles para el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) reciben hasta u$s 17.892 al año.

El monto surge del ajuste por costo de vida (COLA) que entró en vigencia en diciembre de 2025 y elevó el pago mensual máximo a u$s 1.491.

La suba se aplica en base a la ley de 1973 que ordena actualizar los beneficios según la inflación. Para 2026, la SSA fijó un aumento del 2,8%, calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025.

¿Qué parejas reciben los u$s 17.892 y qué piden los requisitos?

El monto corresponde al tope federal del programa SSI para parejas elegibles. En 2025 el pago mensual máximo era de u$s 1.450; con el ajuste de 2026 pasó a u$s 1.491, lo que equivale a u$s 17.892 al año.

El beneficio no es un pago único: se deposita todos los meses en la cuenta bancaria declarada ante la SSA. Para acceder, las parejas deben cumplir con estos requisitos:

Tener 65 años o más, o acreditar ceguera o una discapacidad reconocida

Contar con ingresos y recursos por debajo de los límites que fija el programa

Residir de forma legal y permanente en Estados Unidos

Estar inscriptas en el sistema de la SSA

El monto corresponde al tope federal del programa SSI para parejas elegibles. Chat GPT

¿Cómo impacta este monto en las parejas beneficiarias?

El ajuste busca que el poder adquisitivo de los beneficiarios no se reduzca frente a la inflación. Para las parejas que ya cobraban el máximo, el aumento representa u$s 492 adicionales por año respecto de 2025.