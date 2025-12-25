La cotizacióndel Euro este jueves 25 de diciembre en Estados Unidos es de 0.85 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.07% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.59%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.77%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA