Las acciones de Grupo Ollamani repuntaron casi 6% en las primeras operaciones de la víspera de Navidad, luego de que la compañía anunciara una alianza estratégica con General Atlantic, fondo de inversión estadounidense.

Los títulos de la emisora, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), escalaron hasta los MXN $86 por acción, lo que representó un alza de 5.98% (Ciudad de México 8:30 horas). Minutos más tarde, el precio se estabilizó en MXN $83.4 por unidad.

Con este desempeño, la dueña del Club América sumó MXN $281.7 millones a su valor de mercado, de acuerdo con un análisis de El Cronista.

La tarde del 23 de diciembre, Grupo Ollamani anunció la venta del 49% de su participación accionaria a General Atlantic mediante un vehículo que agrupará sus activos de fútbol: Club América, Estadio Banorte y los terrenos adyacentes al inmueble. La transacción valúa la nueva entidad en u$d 490 millones, lo que implica un múltiplo valor empresa/ventas estimado de 2.4 veces para 2026.

La operación, que aún está sujeta a la aprobación de autoridades regulatorias en México y de los accionistas de la compañía, también contempla una alianza con Kraft Analytics Group, firma especializada en analítica de datos y consultoría estratégica para la industria deportiva, con el objetivo de potenciar el desempeño comercial del club y sus activos.

Águilas con potencial en ingresos no deportivos

Analistas de GBM consideran que la transacción abre oportunidades relevantes para incrementar la monetización comercial y de derechos, así como para generar ingresos no deportivos en el estadio y avanzar en el desarrollo inmobiliario de los terrenos adyacentes.

“La incorporación de un socio estratégico y las alianzas anunciadas podrían catalizar las palancas de creación de valor”, señalaron en una nota enviada a clientes.

En términos operativos, el segmento de fútbol de Grupo Ollamani reportó un crecimiento de 30% en ingresos, hasta 823 millones de pesos, impulsado principalmente por publicidad y patrocinios, además de ventas de taquilla y esquilmos, según su reporte financiero.

A nivel consolidado, la empresa registró un incremento de 11.2% en ingresos, al ubicarse en MXN $1,730 millones al cierre del tercer trimestre del año. No obstante, la utilidad neta se contrajo 72%, hasta MXN $36 millones, desde los 133 millones reportados en el mismo periodo de 2024.

Grupo Ollamani, que cotiza bajo la clave AGUILAS, debutó en la BMV en febrero de este año tras la escisión de Grupo Televisa. Desde entonces, sus acciones acumulan un rendimiento superior a 140%. Actualmente, los analistas que dan cobertura a la emisora mantienen una recomendación de Compra, de acuerdo con datos de Bloomberg.