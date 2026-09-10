En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 16.89 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.03%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 2.78%, mientras que en el último año retrocedió 8.18%.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 1.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.22%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento constante que indica una recuperación en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo, lo que podría ser un buen indicativo para los mercados locales.

Sin embargo, es importante considerar factores externos que puedan influir en esta tendencia. La estabilidad económica y los cambios en las políticas monetarias son elementos clave que podrían continuar afectando el valor del Peso mexicano en el futuro.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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