En la apertura de mercados de este viernes, 17 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.22%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.88%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -2.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.30%, es menor que la volatilidad anual del 7.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en la percepción del Euro en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La Corte Suprema falló por unanimidad a favor del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE: ahora podrán pagar menos en indemnizaciones