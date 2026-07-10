En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 10 de julio de 2026 llegó a 3708.3 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del1,23% en relación al costo del día anterior.

La cotización del Euro retrocedió levemente en la última semana (-0.27%) y registró una caída más marcada en el último año (-18.24%), indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia bajista, con predominio de caídas, sin jornadas planas y con rebotes intermitentes hacia el final que no bastaron para revertir el saldo negativo.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 370830 pesos colombianos; 200 euros cuestan 741660 pesos y 500 euros cuestan 1854150 pesos, considerando un valor por euro de 3708.3 pesos colombianos.