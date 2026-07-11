El Cronista | Shutterstock y EFE

La visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales para viajar a Estados Unidos como turista, siendo parte de la lista de requisitos obligatorios que las autoridades generalmente solicitarán para poder habilitar el traslado.

No obstante, los mexicanos que puedan obtener el Formulario DSP-150 podrán tramitar un documento alternativo para ingresar a ciertos sectores de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin presentar ni visado tradicional ni pasaporte.

Formulario DSP-150: cómo se usa para ingresar sin visa o pasaporte y cuándo se necesita identificación internacional

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) puede usarse para visitar el país por mar o por tierra durante 30 días sin pasaporte ni visado.

El límite geográfico que abarca es conocido como “zona fronteriza” y cuando se utiliza como documento independiente sólo habilita visitas cortas; para estadías más largas debe presentarse con un pasaporte. En este último caso puede utilizarse para ingresar por cualquier vía.

“ Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito ”, indica el Departamento de Estado.

La BCC puede utilizarse para ingresar sin visa tradicional en pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para poder completar el Formulario DSP-150

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 .

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Zona fronteriza: cómo está delimitada para quienes presenten la BCC de manera independiente

De manera independiente y sólo para fines de turismo, negocios -no remunerado- o encuentros familiares, se permite visitar

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas : menos de 40 km de la frontera

La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.