El Gobierno de Estados Unidos permite renovar el pasaporte de lo ciudadanos adultos, pero no todos los titulares pueden acceder a esta gestión.

El Gobierno de Estados Unidos permite renovar el pasaporte de lo ciudadanos adultos, pero no todos los titulares pueden acceder a esta gestión. Quienes no cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado deberán solicitar un pasaporte nuevo de forma presencial.

Entre las condiciones más importantes se encuentra la antigüedad del documento, el estado en el que se encuentre el pasaporte y la edad que tenía el titular cuando fue emitido el anterior ejemplar. Cualquier firma o marca fuera de recuadro que no esté autorizada, se considerará como daño.

Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que presenten el documento con marcas o anotaciones no autorizadas Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte: ¿Cuáles son los requisitos para renovar?

Para poder renovar un pasaporte estadounidense, el Departamento de Estado establece que el solicitante debe cumplir con estas condiciones:

Tener en su poder el pasaporte más reciente y presentarlo con la solicitud.

Que el pasaporte no haya sido reportado como perdido o robado.

Que haya sido emitido dentro de los últimos 15 años.

Que haya sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más.

Que esté emitido con el nombre actual del solicitante o que, en caso contrario, pueda demostrar legalmente el cambio de nombre ya sea por matrimonio, divorcio o resolución judicial.

Que el pasaporte no presente daños más allá del desgaste normal del uso.

Estos ciudadanos y extranjeros no podrán renovar el pasaporte

Como se mencionó anteriormente, no todas las personas pueden acceder a este trámite. En ocasiones será obligatorio presentar una nueva solicitud de pasaporte con el Formulario DS-11, como en los siguientes casos:

Ciudadanos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años.

Personas cuyo pasaporte fue expedido antes de cumplir 16 a ños.

Quienes hayan perdido o sufrido el robo de su pasaporte.

Personas con un pasaporte dañado, con marcas y anotaciones no autorizadas, roturas o manchas.

Titulares que no puedan presentar su pasaporte anterior.

Menores de 16 años, ya que sus pasaportes no son renovables y siempre deben tramitar uno nuevo.

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte en Estados Unidos?

Si el ciudadano reúne los requisitos para renovar, el procedimiento es el siguiente:

Confirmar que cumple con las condiciones de elegibilidad para la renovación Completar el formulario correspondiente, por lo general suele ser el DS-82 Reunir la documentación requerida, incluida una fotografía reciente y el pasaporte vigente o vencido que se va a renovar Pagar la tarifa correspondiente Enviar la solicitud por correo o realizar la renovación online si cumple con los requisitos para ese servicio

Finalizado el procedimiento, se debe hacer el seguimiento del estado del trámite hasta recibir el nuevo pasaporte.