Los restos de café usado, que generalmente terminan en la basura, pueden convertirse en realidad en un comodín sumamente valioso dentro del hogar. Si se lo mezcla con canela en polvo dentro de un frasco, puede crearse un aromatizador casero ideal para los amantes de perfumar todos sus espacios.

Además de darle una segunda vida a este residuo, la combinación permite neutralizar olores y aporta un aroma cálido a cualquier espacio en el que se lo coloque.

Mezclar café usado con canela: por qué lo recomiendan

Por un lado, el café conserva parte de su aroma incluso después de haber sido preparado, mientras que la canela aporta una nota cálida e intensa. Juntos pueden utilizarse para

Aromatizar cocinas, baños y habitaciones

Neutralizar malos olores después de cocinar

Perfumar armarios y alacenas

Dar una segunda vida a los restos de café

Mezclar café con canela permite perfumar los hogares de forma natural.

Cómo se prepara esta mezcla casera de café con canela

Para elaborar esta mezcla se necesita de pocos ingredientes, como

Café usado completamente seco

Canela en polvo

Un frasco de vidrio limpio

Las cantidades variarán en función del tamaño del frasco.

Los ingredientes deben colocarse dentro y el frasco puede dejarse destapado en el lugar que se desee perfumar para que pueda liberarse la fragancia. Lo ideal es ir reemplazando los ingredientes a medida que el aroma pierda intensidad.