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Los ciudadanos y extranjeros naturalizados que posean pasaportes estadounidenses vencidos y renueven por correo deberán adherirse a una normativa específica para poder actualizar su documento.
Aquellos que no cumplan con los requisitos y condiciones estipuladas podrían quedar sin un documento que les autorice a cruzar fronteras.
Por tal motivo, el Departamento de Estado reiteró el funcionamiento del proceso y las acciones que deben emprender los viajeros para evitar retrasos o inconvenientes al momento de ingresar o salir del país.
Los pasaportes que Estados Unidos retendrá
La normativa federal establece que toda persona que renueve su pasaporte por correo debe devolver el ejemplar anterior. Esta medida tiene como finalidad prevenir duplicados, fortalecer la verificación de identidad y garantizar que solo exista un documento vigente por titular.
El Departamento de Estado indica que el pasaporte entregado será devuelto posteriormente en un paquete separado, una vez emitido el nuevo. Este proceso suele tardar aproximadamente cuatro semanas.
No obstante, si tras recibir el pasaporte a renovar, las autoridades determinan que falta documentación necesaria para llevar a cabo el trámite, el documento será retenido por tiempo indeterminado hasta que se obtengan los papeles necesarios.
Si el documento anterior no es entregado, la renovación se rechazará automáticamente y el viajero quedará sin un pasaporte válido para ingresar o salir legalmente de Estados Unidos.
Cómo llevar a cabo la devolución y la renovación del pasaporte para prevenir inconvenientes
Quienes no cumplen con los requisitos para efectuar la renovación en línea deben realizar el trámite por correo. El envío debe incluir el pasaporte previo junto con toda la documentación requerida por las autoridades gubernamentales.
Lista oficial de requisitos imprescindibles para la renovación postal
- Enviar el pasaporte previo (libreta o tarjeta)
- Completar el formulario DS-82
- Adjuntar una foto reciente y, si corresponde, documentos de cambio de nombre
- Pagar las tarifas oficiales
Si el pasaporte anterior no se devuelve, la solicitud se invalida y la persona queda sin documento vigente. Hasta regularizar la situación, no podrá salir del país ni reingresar legalmente a Estados Unidos.