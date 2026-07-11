Los ciudadanos y extranjeros naturalizados que posean pasaportes estadounidenses vencidos y renueven por correo deberán adherirse a una normativa específica para poder actualizar su documento.

Aquellos que no cumplan con los requisitos y condiciones estipuladas podrían quedar sin un documento que les autorice a cruzar fronteras .

Por tal motivo, el Departamento de Estado reiteró el funcionamiento del proceso y las acciones que deben emprender los viajeros para evitar retrasos o inconvenientes al momento de ingresar o salir del país.

Los pasaportes que Estados Unidos retendrá

La normativa federal establece que toda persona que renueve su pasaporte por correo debe devolver el ejemplar anterior. Esta medida tiene como finalidad prevenir duplicados, fortalecer la verificación de identidad y garantizar que solo exista un documento vigente por titular.

El Departamento de Estado indica que el pasaporte entregado será devuelto posteriormente en un paquete separado, una vez emitido el nuevo. Este proceso suele tardar aproximadamente cuatro semanas.

No obstante, si tras recibir el pasaporte a renovar, las autoridades determinan que falta documentación necesaria para llevar a cabo el trámite, el documento será retenido por tiempo indeterminado hasta que se obtengan los papeles necesarios.

Si el documento anterior no es entregado, la renovación se rechazará automáticamente y el viajero quedará sin un pasaporte válido para ingresar o salir legalmente de Estados Unidos.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Foto: Archivo.

Cómo llevar a cabo la devolución y la renovación del pasaporte para prevenir inconvenientes

Quienes no cumplen con los requisitos para efectuar la renovación en línea deben realizar el trámite por correo. El envío debe incluir el pasaporte previo junto con toda la documentación requerida por las autoridades gubernamentales.

Lista oficial de requisitos imprescindibles para la renovación postal

Enviar el pasaporte previo (libreta o tarjeta)

Completar el formulario DS-82

Adjuntar una foto reciente y, si corresponde, documentos de cambio de nombre

Pagar las tarifas oficiales