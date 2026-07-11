Levantado para honrar al gobernante Mausolo en la ciudad de Halicarnaso, el monumento destacó por su enorme tamaño.

El Mausoleo de Halicarnaso fue una tumba construida hace más de 2.300 años que terminó convirtiéndose en una de las obras arquitectónicas más admiradas de la Antigüedad.

Levantado para honrar al gobernante Mausolo en la ciudad de Halicarnaso, el monumento destacó por su enorme tamaño, su sofisticado diseño y la calidad de sus esculturas, motivos por los que fue incluido entre las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Aunque los terremotos destruyeron gran parte de la construcción con el paso de los siglos, su legado perdura hasta hoy.

En el año 353 a. C. levantaron una tumba: más de 2.300 años después terminó convirtiéndose en un símbolo de la arquitectura mundial Chat GPT

La tumba que se convirtió en una maravilla del Mundo: ¿Cómo es la historia de Mausoleo de Halicarnaso?

La historia del Mausoleo de Halicarnaso comienza en el 353 a. C., cuando muere Mausolo, el gobernante de Caria, un antiguo reino situado en lo que hoy es la costa oeste de Turquía. Aunque la región ya formaba parte del imperio persa, Mausolo impulsó un importante desarrollo urbano y trasladó la capital a Halicarnaso, una ciudad portuaria que transformó en uno de los centros políticos y comerciales más importantes del mediterráneo oriental.

Cuando muere, su esposa y hermana, Artemisia II decide construir una tumba que pudiese reflejar el poder y la influencia que logró tener su marido. El proyecto nace para que no existe otro monumento funerario comparable en el mundo que ellos conocían y reunió a los mejores arquitectos y escultores de la época.

Su fama trascendió hasta el punto en el nombre Mausolo dio origen al término Mausoleo, usado para designar cualquier tumba monumental.

¿Cómo fue construido originalmente?

El Mausoleo de Halicarnaso alcanzaba aproximadamente 45 metros de altura, una dimensión extraordinaria para el siglo IV a. C. Estaba construido principalmente con mármol blanco y combinaba elementos arquitectónicos de distintas culturas, entre ellas la griega, la egipcia y la licia, una mezcla poco habitual para la época.

La estructura se levantaba sobre una amplia plataforma rectangular. Encima, se elevaba una columnata compuesta por 36 columnas jónicas, que rodeaban la cámara funeraria donde descansaban los restos de Mausoleo.

Sobre ellas, se construyó un techo en forma de pirámide escalonada compuesto por 24 niveles, coronado por una enorme cuadriga, un carro tirado por cuatro caballos con las figuras de Mausoleo y Artemisia.

Se trata de una riqueza artística de otro nivel. Cada uno de sus cuatro lados fue decorado por uno de los escultores más prestigiosos del mundo griego:

Escopas

Briaxis

Leocares

Timoteo

Los relieves representan escenas mitológicas, batallas entre griegos y animales. La combinación entre arquitectura, escultura y simbolismo convirtió al Mausoleo en una obra sin precedentes.

Más de 2.300 años después: ¿Qué ocurrió con el mausoleo y que quedó de él?

A diferencia de otras maravillas antiguas que desaparecieron rápidamente, el Mausoleo de Halicarnaso permaneció en pie durante más de un milenio. Sin embargo, una sucesión de terremotos ocurridos entre los siglos XII y XV provocó el derrumbe progresivo de gran parte de su estructura.

Cuando los Caballeros de San Juan llegaron a Bodrum en el siglo XV para construir una fortaleza, utilizaron numerosos bloques de mármol procedentes del mausoleo para levantar el actual Castillo de Bodrum.

Algunas estructuras también fueron incorporadas a las murallas de la fortaleza mientras que otras quedaron enterradas bajo los escombros, que fueron recuperadas en excavaciones arqueológicas del siglo XIX.

Muchas de las esculturas, relieves y fragmentos arquitectónicos descubiertos fueron trasladados al Museo Británico, en Londres, donde hoy forman parte de una de las colecciones más importantes dedicadas al mundo clásico.