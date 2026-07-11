Se despide el supermercado más popular de Estados Unidos: más de 60 tiendas bajarán sus persianas en 2026

Más de 33 sucursales de Kroger han cerrado sus puertas en diversas localidades del país y al menos tres establecimientos adicionales presentan cierre confirmado hasta el presente de 2026.

La cadena, que opera en todo el país bajo denominaciones como Mariano’s, Harris Teeter, Pick ‘n Save, King Soopers y Fred Meyer, avanza de manera decidida con su estrategia de reducción de presencia en áreas no rentables. Los cierres impactan a comunidades donde Kroger se constituyó, en muchas ocasiones, como la única alternativa accesible para realizar las compras del hogar .

El plan fue revelado en junio de 2025, cuando la compañía comunicó su intención de clausurar aproximadamente 60 establecimientos “de bajo rendimiento” en un plazo de 18 meses, con la finalidad de redirigir recursos hacia mercados más sólidos. Concurrentemente, Kroger ha intensificado su estrategia de expansión: prevé inaugurar nuevas tiendas en 2026 a un ritmo un 30% superior al del año anterior.

¿Qué establecimientos de Kroger han cerrado u están programados para cerrar en 2026?

Los cierres abarcan locales bajo la marca principal Kroger, pero también incluyen sucursales de Fred Meyer, Fry’s Food and Drug, Harris Teeter, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Pick ‘n Save y QFC. La empresa no ha divulgado una lista oficial, aunque sindicatos y medios locales han comenzado a verificar las ubicaciones.

Entre los locales cerrados en 2025 se incluyen ubicaciones en Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y Wisconsin, según lo confirmado por el sindicato United Food & Commercial Workers y medios locales de cada estado.

Se despide el supermercado más popular de Estados Unidos: más de 60 tiendas bajarán sus persianas en 2026 Wikimedia Commons/ MGN | Ambrosia LaFluer

Texas: Un Análisis Integral de Su Importancia y Diversidad

6060 FM 2920, Spring — cerró el 10 de abril de 2026

239 W. 20th St., Houston Heights — cerró el 10 de abril de 2026

¿Qué sucederá con los trabajadores y consumidores de las tiendas afectadas?

Kroger ha manifestado que cada empleado afectado por los cierres tendrá la oportunidad de trasladarse a otro local de la cadena. La empresa no ha especificado condiciones ni distancias máximas para dichas reubicaciones, ni ha respondido a consultas respecto al impacto total en el empleo.

Hasta inicios de 2025, la cadena contaba con 409.000 empleados entre jornada completa y parcial.