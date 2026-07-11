FDA aprueba un tratamiento contra el cáncer de sangre que reduce drásticamente el tiempo de administración

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó un nuevo sistema que podría cambiar por completo el tratamiento de miles de pacientes oncológicos que sufren de un determinado tipo de cáncer de sangre.

Se trata de una versión portátil del medicamento Sarclisa (isatuximab), desarrollado por la farmacéutica Sanofi, que utiliza un inyector corporal para administrar la terapia debajo de la piel sin necesidad atravesar las infusiones intravenosas tradicionales.

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Un avance para miles de pacientes: ¿Qué cambia con este nuevo tratamiento?

El nuevo dispositivo administra Sarclisa, un tratamiento indicado para pacientes que padecen Mieloma Múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea.

Hasta el momento, el medicamento se debía aplicar mediante una infusión intravenosa que podía extenderse hasta tres horas. Con este nuevo avance, la administración solamente tarda 13 minutos, lo que reduce significativamente el tiempo de tratamiento sin modificar las indicaciones ya autorizadas para el fármaco.

La aprobación de la FDA se apoya en un ensayo clínico de fase avanzada. Sarclisa ya es utilizado en decenas de países y según Sanofi, sus tratamientos ya fueron administrados a más de 70.000 pacientes a nivel global.

La FDA aprueba un tratamiento contra el cáncer de sangre que reduce drásticamente el tiempo de administración: ¿Cómo funciona?

La nueva formulación utiliza el dispositivo CirCLIQ, desarrollado sobre la plataforma de Enable Injections. El inyector se adhiere al cuerpo y administra automáticamente el medicamento vía subcutánea, evitando que el paciente permanezca conectado durante horas a una infusión intravenosa.

La compañía sostiene que esta modalidad puede descomprimir el trabajo de las clínicas oncológicas, al liberar sillones de infusión y reducir la carga de tareas del personal de enfermería, permitiendo atender a más pacientes y mejorar la experiencia durante el tratamiento.