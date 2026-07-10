Este viernes, 10 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 635.42566 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,76%.

La cotización del Real cayó 2.45% en la última semana y 11.05% en el último año, lo que señala una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real fue volátil, con más caídas (5) que avances (4) y un día estable; balance levemente bajista y cierre en descenso.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 17.77%, es mayor que la volatilidad anual del 15.39%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia, con un valor por unidad de 635.4256755434676 pesos colombianos, deberán pagar 63542.56755434676 pesos; 200 reales costarán 127085.13510869352 pesos y 500 reales costarán 317712.8377717338 pesos.