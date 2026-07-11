En California, la elección del nombre para un recién nacido no es tan libre como comúnmente se asume: el estado impone una serie de normas legales que los padres deben tener en cuenta antes de registrar a su hijo en el acta de nacimiento.

Las disposiciones no solo buscan evitar confusiones administrativas, sino también asegurar que los nombres registrados sean claros, funcionales y conformes con la ley estatal. Así, existe un conjunto de restricciones y requisitos legales que pueden ocasionar que un nombre sea rechazado por las autoridades.

Por disposición del Gobierno, se prohíbe registrar a los hijos con estos nombres

Las leyes de nombres en el estado han sido formuladas con el objetivo de salvaguardar la integridad de los registros oficiales, aplicándose de manera uniforme a actas de nacimiento y a los documentos de identificación estatal.

Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Los nombres deben estar compuestos exclusivamente por las 26 letras del alfabeto inglés ; el estado de California no reconoce de manera oficial diacríticos como tildes o acentos, resultando en que “José” se registre como “Jose” en documentos oficiales.

Se prohíben nombres que contengan números, símbolos tales como “@”, “#” o “$”, así como signos no convencionales que dificulten su lectura o el procesamiento en bases de datos gubernamentales.

Los nombres que sean considerados obscenos, ofensivos o en contra de la decencia pública pueden ser rechazados por el Departamento de Salud Pública o por otros registros oficiales, incluso si ambos progenitores están de acuerdo.

Nombres que se presuma están destinados a fraudar, engañar o evadir obligaciones legales —tales como deudas o responsabilidades judiciales— también pueden ser denegados.

Estas restricciones se encuentran fundamentadas en el Health and Safety Code y el Code of Civil Procedure del estado de California, aplicándose tanto a infantes recién nacidos como a individuos que aspiran a modificar su nombre legal en etapas posteriores de su vida.

Existen ciertas características que todos los nombres deben cumplir para ser registrados en California.

Cómo modificar legalmente el nombre en California

Aunque existen límites sobre qué nombres pueden ser ingresados directamente en un acta de nacimiento, California presenta un proceso expreso para cambiar legalmente el nombre de un adulto o menor. Este procedimiento requiere la presentación de una petición ante la corte superior del condado correspondiente y el cumplimiento de una serie de pasos administrativos:

Presentar formularios oficiales ante la corte (como el NC-100 y sus adjuntos).

Pagar la tarifa correspondiente

Publicar un aviso en un periódico aprobado por la corte durante cuatro semanas consecutivas con el fin de notificar al público sobre la solicitud.

Asistir a una audiencia, salvo que el tribunal resuelva sin la misma si no hay objeciones.

Si la corte aprueba la petición, emitirá un decreto oficial que permite cambiar el nombre en documentos tales como licencia de conducir, pasaporte, tarjeta del Seguro Social y acta de nacimiento.