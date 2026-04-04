La semana próxima, 83 escuelas se preparan para cerrar sus puertas durante varios días consecutivos en Estados Unidos, brindando un descanso extra largo para estudiantes tanto de nivel inicial como de primaria y preparatoria. Esta medida se da en el marco del receso por spring break o vacaciones de primavera y, si bien diversos distritos fijaron dicho momento en su calendario escolar para fines de marzo, existen otros como el Distrito Escolar Unificado de Long Beach, California, que lo estipularon para la semana del lunes 6 al viernes 10 de abril. De acuerdo con lo establecido por el cronograma oficial, del lunes 6 al viernes 10 de abril 61,000 estudiantes disfrutarán de sus vacaciones de primavera, por lo que durante ese período no se dictarán clases en las escuelas del distrito californiano. Sin embargo, el receso en términos prácticos ya comenzó, dado que el 3 de abril las instituciones contemplaron Admission Day. Los alumnos terminaron sus actividades el 2 de abril y recién retomarán el lunes 13, por lo que tendrán un total de 11 días seguidos de vacaciones. Quienes quieran consultar todas las fechas extraordinarias para lo que resta del ciclo lectivo podrán hacerlo clicando aquí. Los últimos dos descansos generales que observarán las escuelas dentro de este ciclo y en los que se suspenderán las clases son Lunes 25 de mayo- Memorial Day Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Viernes 19 de junio - Juneteenth Este día se destina a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, indica USA.gov. Durante estos días no sólo cierran sus puertas las escuelas, sino también oficinas gubernamentales, instituciones bancarias y diversos negocios del sector privado.