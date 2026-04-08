Poseer pasaporte es un paso vital para cualquier ciudadano que resida en Estados Unidos y planee cruzar las fronteras. Sin embargo, las autoridades migratorias han recordado que existen restricciones vigentes que impiden realizar una renovación sencilla si se han superado ciertos límites de tiempo o si el documento presenta irregularidades específicas. La regla de oro del Departamento de Estado es clara: no todos los documentos vencidos son elegibles para una renovación por correo o de forma directa. Si te encuentras en alguno de los grupos afectados, el sistema rechazará tu solicitud, obligándote a iniciar un proceso de solicitud de pasaporte nuevo desde cero, con los costos y tiempos de espera que eso implica. El motivo principal por el cual se prohíbe la renovación automática es la antigüedad del documento. Las autoridades han confirmado que si el pasaporte fue emitido hace más de 15 años, el ciudadano pierde el derecho a la renovación simple y debe comparecer en persona para gestionar uno nuevo. Además, existen otros factores determinantes que bloquean el trámite: Si tu pasaporte actual tiene más de 15 años o presenta problemas con los datos legales, deberás seguir los pasos para una solicitud por primera vez. Este proceso requiere obligatoriamente una cita en persona en un centro de aceptación de pasaportes autorizado. Para evitar demoras innecesarias, es fundamental preparar la siguiente documentación: Recuerda que las tarifas para un pasaporte nuevo suelen ser distintas a las de una renovación estándar, por lo que se recomienda consultar el sitio oficial antes de realizar cualquier pago.