El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) establece claramente en su sitio web oficial cuáles son las normas que todos los conductores deben seguir para poder matricular su coche en el estado y habilitarlo así a circular. Si bien recientemente el estado realizó modificaciones sobre este trámite, eximiendo a ciertas personas de realizar controles antes necesarios, existen documentos que serán solicitados en todos los casos como parte de los protocolos obligatorios para el registro. Para realizar este trámite, todos los vehículos registrados en los condados que se enlistan a continuación deben mostrar que su coche pasó satisfactoriamente una inspección de emisiones certificada Además, para matricular un vehículo es necesario demostrar que se cuenta con una cobertura de seguro de 30,000 dólares por persona lesionada y hasta 60,000 dólares para todos los heridos en un accidente, con 25.000 dólares por daños a propiedad. Luego se necesitará acudir a la oficina local del tasador de impuestos del condado en el que se resida y presentar una tarjeta de seguro y prueba de que se es propietario del vehículo. En general, tasa completa de inscripción estatal rondará los 51,75 dólares, aunque pueden añadirse cargos específicos de cada condado. Quienes no cumplan adecuadamente con estos requisitos, no podrán registrar su rodado. El DMV confirmó que el “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente y especificó que no todos los servicios de registro se encuentran disponibles en este momento. No obstante, quienes sean elegibles para realizar su renovación de forma online aún podrán llevar a cabo el trámite de forma digital utilizando Texas by Texas (TxT). Una vez se haya ingresado al portal, es necesario crear un perfil personal (o ingresar al suyo) y asociar su vehículo al sistema. Es esencial considerar que, en el caso de vehículos comerciales o gubernamentales, esta gestión debe llevarse a cabo en una oficina de manera obligatoria.