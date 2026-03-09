Un nuevo estudio científico realizado por investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center reveló el verdadero efecto de usar el celular mientras se está sentado en el inodoro. De acuerdo con los resultados de la investigación, liderada por Chethan Ramprasad, llevar el celular al baño y usarlo al sentarse en el inodoro puede incrementar significativamente el riesgo de sufrir hemorroides, una condición sumamente común en Estados Unidos, que afecta a millones cada año. Los expertos estudiaron a 125 adultos que se sometían a colonoscopias y, para conocer sus hábitos, se les pidió que completen una encuesta sobre su uso del celular al ir al baño y más de la mitad de ellos informaron utilizarlo. El resultado fue claro: quienes usan el celular en el inodoro tienen 46% más de riesgo de desarrollar hemorroides en comparación con quienes no lo utilizan. Y, en esa línea, se descubrió que las personas que usaban el celular permanecían en el inodoro durante mucho más tiempo que quienes no llevaban este dispositivo El tiempo prolongado genera mayor presión en la zona anal, favoreciendo la aparición de hemorroides. En Estados Unidos, las estadísticas compartidas por el estudio indican que las hemorroides son la causa de cerca de 4 millones de consultas médicas por año, generando más de 800 millones de dólares en costos de salud. Esta condición se caracteriza por inflamación de las venas en el ano o recto, capaces de causar dolor y sangrado. Los autores del estudio publicado en PLOS One indican