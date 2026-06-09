En Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) es el encargado de emitir las licencias de conducir y gestionar el trámite de renovación

En Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) es el encargado de emitir las licencias de conducir y gestionar el trámite de renovación. Para poder acceder a este permiso, los conductores deben cumplir con determinados requisitos.

Particularmente, es necesario que puedan presentar todos los papeles que se soliciten y cumplir con las condiciones generales, ya que sino podrán negar el trámite de este documento.

Es necesario que puedan presentar todos los papeles que se soliciten y cumplir con las condiciones generales. Fuente: imagen ilustrativa ChatGPT.

El DPS prohíbe la licencia de conducir a todas estas personas: ¿Qué se necesita para acceder a este trámite en Texas?

Previo a iniciar el trámite de la licencia de conducir, es necesario verificar si se cumple con la lista oficial de documentación para garantizar que todos se encuentren en plena vigencia. Aquellos que presenten papeles vencidos porque postergaron la renovación podrían quedar inhabilitados de acceder a este trámite.

Información importante: los documentos necesarios para la licencia de conducir en Texas

Entre los papeles y documentos más comunes en este tipo de gestiones se encuentran:

Prueba de ciudadanía o estancia legal en los Estados Unidos

Prueba de que es residente de Texas

Un número y una tarjeta de Seguro Social

Registro de vehículos en Texas

Comprobante de seguro de automóvil

En algunos casos, también s e podrá solicitar papeles adicionales a nuevos residentes, conductores adolescentes, visitantes temporales y estudiantes extranjeros, motociclistas y veteranos militares.

Paso a paso: ¿Cómo tramitar una licencia de conducir en Texas?

Los conductores nuevos tienen que:

Presentar una solicitud de licencia de conducir y la documentación necesaria Programar una cita en una oficina de licencias de conducir Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir Brindar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales Solicitar que le tomen una foto Pasar un examen de la vista Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado

En el caso de quienes deseen renovar la licencia de conducir en Texas, podrán hacerlo en línea, por teléfono o en persona. En todo caso, se debe tener la licencia actual, el número de seguridad social, un comprobante de residencia en Texas y aprobar la prueba de visión obligatoria.