El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales o utilizarlo como identificación válida para volar dentro del país, conforme a los estándares de la Real ID. En este contexto, el Departamento de Estado proporciona en su sitio web oficial información detallada sobre las circunstancias en las que un pasaporte aún vigente debe ser devuelto a las autoridades para ser reemplazado por uno nuevo, asegurando así su validez y cumplimiento con las normativas vigentes. Existen ciertas averías que requieren de la gestión de un nuevo documento. Estas son: Daños por agua (moho y manchas)Roturas importantesMarcas no oficiales en la página de datosPáginas faltantes de visaPerforaciones Si bien los daños por desgaste natural, como las curvaturas en las puntas y las páginas de visa abanicadas, son comunes y no interfieren con la validez de un pasaporte estadounidense, en dichos casos es necesario devolver a un centro autorizado de pasaportes el documento dañado junto con una declaración firmada que explique el daño y todos los documentos necesarios para el trámite. Para llevar a cabo el trámite de reemplazo, es imperativo presentar el pasaporte dañado junto con la siguiente documentación: Completar el formulario DS-11Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (por ejemplo, un certificado de nacimiento)Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válidaProporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificaciónAdjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitudPagar las tarifas correspondientes (USD 165 para la libreta) Una vez que la solicitud esté en proceso, cada solicitante recibirá una notificación a través de un correo electrónico.