El Texas Department of Public Safety (DPS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las condiciones que todos los extranjeros y ciudadanos residentes deben cumplir para poder tramitar su licencia de conducir en el estado.

Uno de los puntos clave es contar con toda la documentación vigente y al día, por lo que preservar todos los papeles actualizados para realizar este trámite es fundamental.

El DPS de Texas prohibirá la licencia de conducir a ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite con su documento

Uno de los puntos fundamentales para poder tramitar la licencia de conducir es contar con una prueba de registro en Texas completamente vigente. Este documento es solicitado para cada vehículo que se tenga.

Quienes no cuenten con un papel en vigencia, tendrán completamente prohibido tramitar el carné de conducir.

Prohibirán la licencia de conducir de Texas a quienes presenten documentos vencidos. Imagen ilustrativa ChatGPT

Otros documentos que deben presentarse para poder realizar el trámite

Además de registro, se solicitará

Prueba de ciudadanía estable o presencia legal

Prueba de residencia en Texas

Prueba de identidad

Número de Seguro Social

Prueba de seguro por cada vehículo que posea el titular

Certificado de Impact Texas Driver (ITD), cuando se requiera la realización de un examen de conducir

Un curso de educación vial para adultos, en caso de tener entre 18 y 24 años y estar solicitando el primer permiso de conducir en Texas

Cómo tramitar la licencia de conducir en Texas paso a paso

Las autoridades establecen que, para poder tramitar este permiso, todos los conductores deben

Presentar una solicitud de licencia para conducir junto con la documentación requerida

Agendar una cita en una oficina dedicada a las licencias de conducir

Realizar el pago correspondiente a la solicitud de licencia de conducir

Proporcionar las huellas dactilares para efectuar una verificación de antecedentes penales

Solicitar la toma de una fotografía

Aprobar un examen de la visión

Completar y superar las evaluaciones de conocimiento y de conducción a cargo del proveedor estatal o de un proveedor certificado externo

Los interesados en agendar una cita para realizar este trámite tienen la opción de hacerlo clicando aquí.