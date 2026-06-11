Brasil, Colombia y Paraguay mantienen requisitos de documentación estrictos para quienes deseen visitar cualquiera de estos destinos, que de no cumplirse adecuadamente no sólo podrían traer inconvenientes con las autoridades migratorias, sino también con las aerolíneas.

En ese marco, conocer las condiciones de pasaporte y documentos de viaje que se exigen en cada uno de estos destinos resulta fundamental, pues esto permite a quienes planeen viajar chequear de manera previa la vigencia de sus identificaciones internacionales y renovarla en caso de que no cumpla con las exigencias.

Presentar un pasaporte u otro documento de ingreso desactualizado generará contratiempos y, en muchos casos, podría incluso impedir realizar el viaje.

Requisitos de pasaporte y documentos que exige Brasil a todos los viajeros

La normativa vigente de Brasil exige a la mayoría de los visitantes la presentación de pasaporte completamente en vigencia para viajar.

No obstante, para los países que forman parte del Mercosur, la presentación del pasaporte se exime, pero estos viajeros deben mostrar a las autoridades una tarjeta física de identidad emitida sí o sí en los últimos 10 años y cuya fotografía permita identificar al titular con facilidad.

Si se viaja por cualquier otro motivo que no sea turismo, contar con un pasaporte es obligatorio.

Contar con un pasaporte americano completamente en vigencia es fundamental para viajar de manera internacional.

Requisitos de pasaporte y documentos que exige Colombia a los viajeros

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguna de las credenciales en vigencia enumeradas a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Requisitos de pasaporte y documentos que exige Paraguay a todos los viajeros

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay también indica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país, por lo que debe garantizarse la validez de esta identificación durante toda la estadía.

Sin embargo, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur, tan sólo se exigirá un documento de identidad vigente del país de origen.

Otros aspectos que en general revisarán todas las autoridades migratorias

Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como