El Servicio de Impuestos Internos (IRS) o Internal Revenue Service de Estados Unidos advierte en su sitio web oficial a todos los contribuyentes sobre la importancia de responder a tiempo los avisos de cobro, pues cuando se ignoran de manera reiterada las comunicaciones oficiales, IRS puede decidir que un embargo es la próxima acción. Bajo el amparo del Código de Rentas Internas (IRC) la agencia recaudadora puede confiscar cualquier propiedad o bien que pertenezca al contribuyente -como el salario- y sobre el que se haya aplicado un gravamen fiscal para poder compensar así la deuda tributaria pendiente. De acuerdo con las autoridades, el embargo puede realizarse sobre el salario o bienes de un contribuyente sólo después de que se haya notificado la medida por escrito al menos 30 días antes de realizar la acción. No obstante, si las autoridades determinan que la recaudación podría encontrarse en peligro y que se requiere de una medida urgente, el embargo puede adelantarse y efectuarse, sin necesidad de cumplir con los tiempos de espera. Cuando esta sanción se efectiviza, el empleador otorga al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Este trámite es fundamental para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida. “Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, explican las autoridades. Además, es importante destacar que el embargo se mantendrá vigente durante cada temporada de pago hasta que se haya cubierto la deuda en su totalidad. Según lo indican las autoridades esta penalización queda sin efecto cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones