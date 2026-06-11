Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por eso, Paramount+ ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 9 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Scary Movie Después del homicidio de una atractiva estudiante, un grupo de adolescentes se da cuenta de que hay un asesino infiltrado entre ellos. La protagonista, Cindy y su peculiar pandilla de amigos son acosados por un extraño psicópata enmascarado que busca venganza por haber sido atropellado la pasada noche de Halloween.

5_ El protector Un exagente viudo de la DEA se muda a un pequeño pueblo para empezar de cero con su hija de diez años, pero pronto descubre que eligió el lugar equivocado.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ Top Gun: Maverick Tras más de 30 años de servicio como uno de los aviadores más destacados de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell sigue exactamente donde siempre quiso: llevando al límite su trabajo como intrépido piloto de pruebas y evitando ascensos que lo dejarían en tierra, impidiéndole volar.

7_ Primal Un hombre primitivo forja un lazo con un dinosaurio y, juntos, intentan sobrevivir en un entorno implacable.

8_ Scary Movie 2 Esta vez, los hermanos Wayans arrancan el relato con una mordaz parodia de El Exorcista, con James Woods encarnando a un sacerdote poco ortodoxo, el padre McFelly, empeñado en liberar a Natasha Lyonne de una entidad de ultratumba. Luego, retomando la trama donde quedó, regresan en clave cómica junto a la heroína Cindy Campbell, quien ahora se presenta como una aplicada estudiante universitaria. Un profesor excéntrico recluta a ella y a su grupo de compañeros, ávidos de aventuras y experiencias nuevas, para una escapada de fin de semana con la excusa de realizar un experimento científico. A medida que se desarrollan las actividades del fin de semana, las sorpresas constantes mantienen la diversión en todo momento.