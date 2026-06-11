Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Mascotas 2 Continuación de la cinta animada Mascotas. La primera entrega narraba la historia de Max, un perro que idolatra a su dueña, Katie y la vida que comparten, pero que debe aprender a convivir con la nueva mascota del hogar: Duke, un perro mestizo algo patoso y desaliñado. Bajo la dirección de Chris Renaud.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ Jumanji: siguiente nivel En esta oportunidad, los “jugadores” regresan a la partida, pero sus avatares han sido permutados, dando lugar a un elenco inusual: los mismos héroes con un aspecto diferente. Ahora bien, ¿dónde están los demás? A los participantes solo les queda una alternativa: volver a enfrentarse a este arriesgado juego para averiguar qué está ocurriendo en realidad.

7_ Dos rubias de pelo en pecho Dos agentes del FBI afroamericanos, ambiciosos pero con mala racha (Shawn y Marlon Wayans), se infiltran haciéndose pasar por mujeres y debutantes de la élite en el exclusivo enclave de los Hamptons para investigar una red de secuestros. Sin embargo, mientras afinan su tapadera para el evento social más importante del año, descubren que integrarse en la alta sociedad es mucho más complicado de lo que imaginaron.