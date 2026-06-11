Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por ello mismo, Amazon Prime ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 9 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Battleship “Battleship” es una libre adaptación cinematográfica del famoso juego de mesa de Hasbro, también conocido como “Hundir la flota” o “Batalla naval”. La particular vuelta de tuerca de esta versión es que el enfrentamiento será entre la U.S Navy y… ¡una armada extraterrestre! La trama nos presenta una épica aventura de acción que se desarrolla en el mar, el cielo y la tierra, donde nuestro planeta pelea por sobrevivir frente a una fuerza abrumadoramente superior.

5_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— reciben a un nuevo integrante en la familia: Gru Junior, que promete convertirse en un verdadero tormento para su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Le Mal y a su sofisticada y malvada novia, Valentina, lo que obligará a la familia a huir. Cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

6_ Mayor Payne El Mayor Payne ha servido durante años como instructor de los marines. Acostumbrado a formar soldados letales, él mismo se ha vuelto implacable. Al ser dado de baja del ejército, pasa a trabajar como un severo instructor en una academia militar privada.

7_ Aquaman y el reino perdido Tras fallar en su primer intento de derrotar a Aquaman, Black Manta, aún movido por el afán de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con él de una vez por todas. Esta vez es más temible que nunca y blande el legendario Tridente Negro, cuyo poder desata una fuerza ancestral y maligna. Para lograr derrotarlo, Aquaman solicitará la ayuda de su hermano Orm —antiguo rey de Atlántida, hoy encarcelado— para forjar una alianza inesperada. Juntos deberán dejar atrás sus rencillas a fin de proteger su reino y salvar tanto a la familia de Aquaman como al mundo de una destrucción irreparable.

8_ Una batalla tras otra (One Battle After Another) Un ex activista revolucionario, después de años lejos de la militancia, se ve obligado a retomar la lucha para enfrentarse a antiguos adversarios en un contexto marcado por la polarización política, el racismo y la represión militar. Versión actualizada de la novela Vineland (1990) de Thomas Pynchon, centrada en los movimientos radicales de los años sesenta.