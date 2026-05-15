La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 15 de mayo en Estados Unidos es de 3,772.89 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.52% en comparación con la jornada anterior. En el mercado del peso colombiano, la cotización subió 1.07% en la última semana, pero en el último año registra una caída de 5.78%, evidenciando una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 6.00%, es menor que su volatilidad anual del 12.87%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores. En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Walmart refuerza su cadena de suministro: Integra a 350 PyMEs mexicanas para conquistar el mercado