En la apertura de mercados de este viernes, 15 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.55 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.93%. En el mercado del Peso dominicano, la cotización subió 89.80% en la última semana y 67.30% en el último año, reflejando una tendencia alcista. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa En la última semana, la volatilidad económica del Peso dominicano fue del 10.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.10%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un repunte en su valor en comparación con las jornadas anteriores. Este aumento, observado durante dos días consecutivos, indica un fortalecimiento de la moneda. El análisis sugiere que este comportamiento al alza podría estar vinculado a factores económicos favorables, generando confianza entre los inversores y respaldando la estabilidad del peso en el mercado. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Walmart refuerza su cadena de suministro: Integra a 350 PyMEs mexicanas para conquistar el mercado