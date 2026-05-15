El Internal Revenue Service (IRS) confirmó la devolución de multas mal cobradas durante la emergencia mundial por COVID-19 en 2026. La medida se decidió a partir de un fallo judicial histórico que modificó la interpretación de los plazos fiscales. Según el proceso judicial, las leyes de emergencia sanitaria que promulgó el gobierno de los Estados Unidos extendieron automáticamente los plazos de cumplimiento tributario para multas que se aplicaron entre enero del 2020 y julio del 2023. Según el tribunal encargado del caso Kwong v. Estados Unidos la emergencia declarada por el gobierno prorrogó de forma automática varias fechas de vencimiento hasta el 10 de julio del 2023. La nueva fecha límite quedó fijada en el 11 de julio del 2023. Por ello, toda multa cobrada por retrasarse en pagos o presentaciones de la declaración anual, podrá ser reclamada hasta el 10 de julio de 2026 para recibir una devolución. Si no se presenta antes de esa fecha, podría perderse definitivamente el derecho al reembolso aunque la justicia falle a favor de los contribuyentes más adelante. Podrían tener acceso a este beneficio quienes hayan pagado multas o intereses por presentar fuera de tiempo declaraciones de impuestos, pagar sus obligaciones fiscales pasado el vencimiento o incumplir con determinados pagos obligatorios durante la emergencia de COVID-19. Por lo tanto, la medida alcanzaría a tanto a personas físicas como a empresas, fideicomisos y otras entidades afectadas por sanciones tributarias. En este sentido, también se podrán reclamar intereses cobrados sobre deudas impositivas que se originaron entre dichos años. El trámite debe realizarse mediante el Formulario 843 del IRS (“Claim for Refund and Request for Abatement”). El formulario no puede enviarse online y debe presentarse físicamente por correo ante el IRS. La Oficina del Defensor del Contribuyente recomienda escribir en la parte superior del documento la frase “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” o una similar para preservar el derecho al reclamo mientras continúa la disputa judicial. Además, en la mayoría de los casos se debe presentar un Formulario 843 separado por cada año fiscal y cada tipo de impuesto reclamado.