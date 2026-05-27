A partir del 2026, se deberá presentar una prueba de ciudadanía o residencia legal ante la oficina correspondiente.

El Department of Licensing (DOL) de Washington es la entidad estatal encargada de emitir licencias de conducir civiles y comerciales y anunció que, tras el endurecimiento de las políticas migratorias en todo el país, se pedirá a todos los inmigrantes esta documentación para renovar, conservar y solicitar la Commercial Driver License (CDL).

A partir del 2026, se deberá presentar una prueba de ciudadanía o residencia legal ante la oficina correspondiente . Estos requisitos aplican particularmente para la non-domicile CDL en Washington y en otros condados de Estados Unidos.

El Department of Licensing (DOL) de Washington es la entidad estatal encargada de emitir licencias de conducir civiles y comerciales Imagen ilustrativa ChatGPT

El gobierno suspende las licencias de conducir de todas estas personas: ¿Cuál es la nueva exigencia del DOL?

A partir del 2026 se exigirá a todas las personas que quieran obtener, renovar o transferir una Licencia de Conducir Comercial que presenten pruebas de ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente .

En el caso de no poder demostrar lo solicitado, se deberá entregar la CDL existente o no se podrá continuar con el trámite. La medida se aplica para licencias comerciales y Commercial Learner Permit (CLP).

La documentación que deben presentar todos los inmigrantes para la CDL: información importante que todos deberían saber

Según la página oficial del DOL de Washington los solicitantes inmigrantes que deseen acceder a una CDL tendrán que presentar alguno de estos documentos:

Prueba de ciudadanía estadounidense

Residencia permanente legal

Licencia de conducir vigente

Documentos migratorios aprobados por el gobierno federal

Comprobantes de residencia

Documentación adicional de identidad

Las personas sin prueba de residencia legal permanente o ciudadanía no podrán obtener una CDL.

¿Cómo solicitar la Licencia de Conducir Comercial en Washington?

El trámite para obtener una CDL en Washington incluye los siguientes pasos: