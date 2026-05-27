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El Department of Licensing (DOL) de Washington es la entidad estatal encargada de emitir licencias de conducir civiles y comerciales y anunció que, tras el endurecimiento de las políticas migratorias en todo el país, se pedirá a todos los inmigrantes esta documentación para renovar, conservar y solicitar la Commercial Driver License (CDL).
A partir del 2026, se deberá presentar una prueba de ciudadanía o residencia legal ante la oficina correspondiente. Estos requisitos aplican particularmente para la non-domicile CDL en Washington y en otros condados de Estados Unidos.
El gobierno suspende las licencias de conducir de todas estas personas: ¿Cuál es la nueva exigencia del DOL?
A partir del 2026 se exigirá a todas las personas que quieran obtener, renovar o transferir una Licencia de Conducir Comercial que presenten pruebas de ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente.
En el caso de no poder demostrar lo solicitado, se deberá entregar la CDL existente o no se podrá continuar con el trámite. La medida se aplica para licencias comerciales y Commercial Learner Permit (CLP).
La documentación que deben presentar todos los inmigrantes para la CDL: información importante que todos deberían saber
Según la página oficial del DOL de Washington los solicitantes inmigrantes que deseen acceder a una CDL tendrán que presentar alguno de estos documentos:
- Prueba de ciudadanía estadounidense
- Residencia permanente legal
- Licencia de conducir vigente
- Documentos migratorios aprobados por el gobierno federal
- Comprobantes de residencia
- Documentación adicional de identidad
Las personas sin prueba de residencia legal permanente o ciudadanía no podrán obtener una CDL.
¿Cómo solicitar la Licencia de Conducir Comercial en Washington?
El trámite para obtener una CDL en Washington incluye los siguientes pasos:
- Tener una licencia de conducir válida del estado de Washington y cumplir con la edad mínima requerida. Para manejar entre estados se necesitan al menos 21 años
- Reunir toda la documentación obligatoria, incluyendo prueba de ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente, número de Seguro Social y documentos de identidad aprobados por el DOL
- Solicitar un turno en una oficina habilitada del Washington State Department of Licensing para comenzar el trámite CDL
- Completar la autocertificación médica y realizar el examen físico DOT requerido para conductores comerciales
- Aprobar el examen teórico correspondiente a la licencia comercial y a las habilitaciones adicionales que quiera obtener el conductor
- Obtener el Commercial Learner Permit (CLP), que funciona como permiso de aprendizaje comercial
- Completar el entrenamiento obligatorio en una escuela o proveedor autorizado de capacitación CDL
- Esperar al menos 14 días con el CLP antes de poder rendir el examen práctico
- Aprobar la prueba práctica de manejo comercial, que incluye inspección del vehículo, maniobras básicas y conducción en ruta
- Regresar a una oficina del DOL para presentar la aprobación final y recibir la Licencia de Conducir Comercial definitiva