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El Department of Licensing (DOL) de Washington es la entidad estatal encargada de emitir licencias de conducir civiles y comerciales y anunció que, tras el endurecimiento de las políticas migratorias en todo el país, se pedirá a todos los inmigrantes esta documentación para renovar, conservar y solicitar la Commercial Driver License (CDL).

A partir del 2026, se deberá presentar una prueba de ciudadanía o residencia legal ante la oficina correspondiente. Estos requisitos aplican particularmente para la non-domicile CDL en Washington y en otros condados de Estados Unidos.

El Department of Licensing (DOL) de Washington es la entidad estatal encargada de emitir licencias de conducir civiles y comerciales
El Department of Licensing (DOL) de Washington es la entidad estatal encargada de emitir licencias de conducir civiles y comerciales Imagen ilustrativa ChatGPT

El gobierno suspende las licencias de conducir de todas estas personas: ¿Cuál es la nueva exigencia del DOL?

A partir del 2026 se exigirá a todas las personas que quieran obtener, renovar o transferir una Licencia de Conducir Comercial que presenten pruebas de ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente.

En el caso de no poder demostrar lo solicitado, se deberá entregar la CDL existente o no se podrá continuar con el trámite. La medida se aplica para licencias comerciales y Commercial Learner Permit (CLP).

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La documentación que deben presentar todos los inmigrantes para la CDL: información importante que todos deberían saber

Según la página oficial del DOL de Washington los solicitantes inmigrantes que deseen acceder a una CDL tendrán que presentar alguno de estos documentos:

  • Prueba de ciudadanía estadounidense
  • Residencia permanente legal
  • Licencia de conducir vigente
  • Documentos migratorios aprobados por el gobierno federal
  • Comprobantes de residencia
  • Documentación adicional de identidad

Las personas sin prueba de residencia legal permanente o ciudadanía no podrán obtener una CDL.

¿Cómo solicitar la Licencia de Conducir Comercial en Washington?

El trámite para obtener una CDL en Washington incluye los siguientes pasos:

  1. Tener una licencia de conducir válida del estado de Washington y cumplir con la edad mínima requerida. Para manejar entre estados se necesitan al menos 21 años
  2. Reunir toda la documentación obligatoria, incluyendo prueba de ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente, número de Seguro Social y documentos de identidad aprobados por el DOL
  3. Solicitar un turno en una oficina habilitada del Washington State Department of Licensing para comenzar el trámite CDL
  4. Completar la autocertificación médica y realizar el examen físico DOT requerido para conductores comerciales
  5. Aprobar el examen teórico correspondiente a la licencia comercial y a las habilitaciones adicionales que quiera obtener el conductor
  6. Obtener el Commercial Learner Permit (CLP), que funciona como permiso de aprendizaje comercial
  7. Completar el entrenamiento obligatorio en una escuela o proveedor autorizado de capacitación CDL
  8. Esperar al menos 14 días con el CLP antes de poder rendir el examen práctico
  9. Aprobar la prueba práctica de manejo comercial, que incluye inspección del vehículo, maniobras básicas y conducción en ruta
  10. Regresar a una oficina del DOL para presentar la aprobación final y recibir la Licencia de Conducir Comercial definitiva