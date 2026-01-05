Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que figuren en este listado

El Gobierno de Estados Unidos confirmó una medida que impacta en la vigencia de la licencia de conducir de determinados ciudadanos. La decisión está vinculada a licencias emitidas en los últimos años y responde a observaciones realizadas por autoridades federales sobre el cumplimiento de requisitos legales.

Estas políticas están directamente asociadas con las nuevas medidas de seguridad migratoria que Trump busca reforzar.

Confirmado: suspenden las licencias de conducir de estas personas en el 2026

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo se utiliza como un elemento de identificación, sino que es una herramienta de trabajo para los conductores comerciales. Durante los últimos meses, las autoridades implementaron nuevas reglas para estos conductores que no cuentan con un estatus migratorio actualizado o no dominan el inglés.

En California, principalmente, anunciaron la revocación de más de 15,000 licencias. Ahora, las autoridades estatales informaron que esta práctica se retrasará hasta marzo para obtener mayor tiempo de evaluación sobre los conductores. Sin embargo, la dinámica de suspensión aún continúa en juego.

California evalúa la vigencia de las licencias de conducir comerciales. Fuente: Archivo.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es garantizar que solo conductores habilitados legalmente puedan manejar vehículos de gran porte.

¿Qué ocurrirá con los conductores que ya tienen licencia?

En algunos estados, la aplicación de la suspensión fue postergada tras presentaciones judiciales que cuestionaron la cancelación masiva de licencias. Esto permitió frenar de forma temporal la eliminación de miles de permisos mientras se revisan los casos de manera individual.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que la revisión continúa y que las licencias podrán ser suspendidas o eliminadas si los conductores no logran acreditar su situación legal. La continuidad de los permisos dependerá de las decisiones administrativas y judiciales que se adopten en los próximos meses.