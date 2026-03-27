Los viajeros que deseen cruzar fronteras deben tener en cuenta un factor clave a la hora de dirigirse al aeropuerto. Los agentes que permiten la salida o ingreso verifican que la documentación que presenten sean válidos. Por pasaporte válido se entiende que no esté vencido y que no se encuentre en proceso de renovación, ya que de lo contrario no se permitirá que embarquen porque no cumple con los requisitos necesarios como para estar vigente. Estados Unidos solicita a sus viajeros de forma obligatoria la presentación de un pasaporte vigente a la hora de viajar a nivel internacional. Esto quiere decir que un pasaporte vencido o que haya perdido validez por el trámite de renovación será rechazado y no se permitirá que la persona embarque. También pueden denegarte el embarque por otros motivos relacionados, como que no le queden al menos 6 meses de validez o que esté dañado e incompleto. Es necesario recordar, que una vez que se inicia el trámite de renovación, el viejo pasaporte pierde validez aunque aún no te haya llegado el nuevo. Estados Unidos da la posibilidad de iniciar el trámite de renovación en línea siempre que se cumplan las condiciones necesarias. Por ejemplo, el documento en cuestión debe haber sido válido durante 10 años y no estar vencido hace más de cinco años. Por otro lado, para realizar este trámite el gobierno también solicita que el viajero no haya cambiado sus datos personales. Entre los requisitos para ello: El trámite tiene un costo de 130 dólares con cargos adicionales en caso de envíos rápidos. Que te prohíban la entra o salida del país puede ser una consecuencia directa de que la renovación del pasaporte se haya demorado por ciertos errores comunes entre los ciudadanos. Entre los errores más comunes es realizar este trámite a través de páginas de terceros que prometen acelerar el proceso. Las autoridades alertan sobre posibles estafas ya que estos servicios no suelen estar autorizados. Por otro lado, también se generan demorar cuando hay errores en la información o si no se completa el trámite de forma personal, ya que no está permitido que otra persona gestione el proceso.