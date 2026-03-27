La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos podría enfrentar grandes modificaciones relacionadas con la cantidad máxima de dinero que puede recibir un beneficiario. Una nueva propuesta busca reducir el presupuesto del programa de manera anual y progresiva. La iniciativa pone el foco sobre un grupo específico de beneficiarios y sobre cuánto podrían recibir si la idea avanzara en Washington, sede de la propuesta. La propuesta fue impulsada por el Committee for a Responsible Federal Budget, un centro de análisis con sede en Washington que propuso fijar un tope a los beneficios más altos del Seguro Social. La idea fue presentada como una alternativa para reducir presión financiera sobre el sistema. En otras palabras, no se trata de una orden de la Administración del Seguro Social ni de una ley ya firmada por el Gobierno federal. Es una propuesta externa que empezó a circular en el debate público por la situación financiera del programa. El punto clave es que el recorte no estaría dirigido a todos los jubilados, sino a quienes hoy o en el futuro puedan acceder a beneficios anuales muy elevados. Por eso, aunque el título genere alarma, el alcance real de la discusión es mucho más específico. La propuesta conocida como “Six Figure Limit” plantea establecer un máximo anual de 100.000 dólares para parejas y 50,000 dólares para personas solas dentro del Seguro Social. Ese monto no se refiere al salario ni a los ingresos laborales, sino al total anual que se cobraría en beneficios. Según la explicación difundida, una pareja en la que ambos se jubilaron a los 70 años podría quedar limitada a 124,000 dólares al año, mientras que una pareja que comenzó a cobrar a los 62 años podría tener un tope de 70,000 dólares anuales. Es decir, el monto variaría según la edad de retiro y el historial de cobro. Para 2026, la propia referencia citada en la cobertura indica que el beneficio máximo mensual del Seguro Social sería de 4,152 dólares a los 67 años, 2,969 dólares a los 62 y 5,181 dólares a los 70. Sobre esos niveles se montaría cualquier eventual límite futuro para los beneficiarios con montos más altos. La cobertura señala que el fondo fiduciario del programa podría agotar sus reservas hacia 2032 si no hay cambios, lo que reactivó las discusiones sobre reformas, impuestos y posibles recortes. Quienes impulsan esta idea sostienen que limitar los beneficios más altos podría ahorrar entre 100,000 millones y 190,000 millones de dólares en una década, y que ese dinero podría ayudar a proteger al resto de los beneficiarios. Por ahora, es importante destacar que no hay un nuevo recorte aprobado ni un cambio automático en los pagos actuales del Seguro Social.