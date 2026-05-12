En la apertura de mercados de este martes, 12 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.83 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.34%. En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó levemente en la última semana (-0.09%) y registró una disminución más marcada en el último año (-3.08%), señalando una tendencia bajista. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.27%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%. La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable. A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Vuelven a rugir los motores: La producción de autos en México logra su mejor arranque en 7 años