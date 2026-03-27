Estados Unidos retendrá el pasaporte de ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan determinados ejemplares durante el proceso de renovación, una medida que puede impedir la entrada o salida del país si no se cumple correctamente con el trámite. La normativa establece qué documentos deben ser entregados y en qué casos el viajero queda sin un pasaporte válido. La regla, aplicada por el Departamento de Estado, apunta a evitar duplicaciones y reforzar los controles de identidad. En la práctica, impacta directamente en la validez del documento y en la posibilidad de cruzar fronteras. Quienes no sigan el procedimiento obligatorio pueden enfrentar la cancelación de su solicitud y quedar temporalmente sin un pasaporte habilitado para viajar, lo que implica restricciones tanto para salir como para reingresar al país. Estados Unidos retendrá el pasaporte de todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan ejemplares anteriores al momento de iniciar una renovación por correo. La normativa exige devolver el documento previo —ya sea libreta o tarjeta— como condición obligatoria para emitir uno nuevo. El objetivo es garantizar que solo exista un pasaporte vigente por persona, reducir riesgos de fraude y mejorar los controles de identidad en los procesos migratorios. Según el Departamento de Estado, el documento anterior no se pierde: será devuelto posteriormente en un envío separado, una vez que el nuevo pasaporte haya sido emitido. Sin embargo, si el solicitante no entrega el pasaporte anterior, la renovación se rechaza automáticamente. Esto deja al titular sin un documento válido, lo que bloquea cualquier viaje internacional hasta regularizar la situación. Para evitar que Estados Unidos retenga el pasaporte sin completar el trámite, los viajeros deben cumplir con todos los requisitos exigidos en la renovación, especialmente cuando se realiza por correo. El incumplimiento de cualquiera de estos pasos invalida el trámite. En esos casos, la persona queda sin pasaporte vigente y no podrá salir ni ingresar legalmente a Estados Unidos. Además, el proceso puede demorar varias semanas, por lo que las autoridades recomiendan iniciar la renovación con anticipación para evitar demoras o bloqueos en viajes programados.