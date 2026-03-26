Estados Unidos mantiene estrictos controles sobre quiénes pueden viajar en avión, apoyándose en sistemas de seguridad que cruzan datos a nivel federal. En determinados casos, algunas personas pueden quedar directamente impedidas de volar si representan un riesgo o si figuran en listas vinculadas a investigaciones o amenazas a la seguridad nacional. Estas restricciones no siempre son definitivas ni visibles para el público, pero pueden impactar de forma inmediata en el momento del embarque. Además, no solo se limitan a casos extremos: también pueden aplicarse por problemas con la documentación, errores en los sistemas o coincidencias en bases de datos oficiales. En Estados Unidos, existen listas de seguridad que pueden impedir que una persona viaje en avión. Entre ellas se encuentran bases vinculadas a investigaciones criminales o de terrorismo utilizadas por agencias federales para controlar riesgos, como la lista de “Most Wanted” del FBI. Estas restricciones pueden alcanzar a personas incluidas en registros de seguridad, como sospechosos en investigaciones, individuos con órdenes judiciales activas o vinculados a amenazas a la seguridad nacional. En estos casos, las autoridades pueden impedir el embarque o someter al pasajero a controles adicionales antes de volar. Más allá de estas listas, hay otras situaciones que pueden derivar en la prohibición de viajar o en restricciones: En estos casos, los pasajeros pueden iniciar un reclamo a través del programa de revisión de la TSA (Traveler Redress Program), que permite corregir datos o solicitar una revisión si consideran que la restricción es incorrecta.