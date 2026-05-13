Las deudas fiscales en Estados Unidos atraviesan distintas etapas antes de llegar a medidas extremas. Sin embargo, cuando un contribuyente ignora las notificaciones oficiales durante demasiado tiempo, el proceso puede pasar rápidamente del reclamo administrativo al embargo directo de bienes y cuentas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el llamado Aviso Final de Intención de Embargo, una notificación formal mediante la cual: Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para: Si la deuda sigue sin resolverse, el organismo puede intervenir sobre: