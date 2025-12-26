Una tormenta fuera de control avanza a toda velocidad este viernes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Foto: Archivo)

El clima en gran parte de Estados Unidos presenta condiciones marcadas por lluvias intensas y riesgo de tormentas, con especial atención en el Pacífico Noroeste, informó el National Weather Service (NWS).

Las autoridades climáticas lanzaron una serie de alertas por lluvia excesiva, peligro de inundaciones y rutas cortadas, sobre todo en estados como Washington y Oregón, donde el agua ha alcanzado niveles que superan lo habitual para esta temporada.

Zonas con riesgo elevado de lluvia y tormentas hoy

Según el pronóstico del tiempo para hoy, el Pacífico Noroeste concentra la mayor probabilidad de lluvias, con bandas de precipitación que afectan amplias áreas de Washington y Oregón, elevando el riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

Una tormenta fuera de control avanza a toda velocidad este viernes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Fuente: archivo).

Esta tendencia responde a la presencia de humedad significativa en la atmósfera, lo que intensifica los eventos de lluvia en periodos cortos y aumenta la probabilidad de cortes de energía y cierre de carreteras.

En otras regiones, como el Medio Oeste y el Noreste, las condiciones atmosféricas también favorecen la presencia de chaparrones dispersos y tormentas aisladas, particularmente cerca de frentes fríos que mezclan lluvia con nieve en algunos sectores.

Recomendaciones del NWS para hoy

El National Weather Service insta a que la población consulte las alertas vigentes y los pronósticos actualizados a través de su sitio oficial, donde se publican mapas, advertencias por estado y proyecciones por hora para cada región afectada.

Frente a condiciones de lluvia y tormentas, las autoridades recomendan revisar las rutas antes de viajar, evitar pasos inundados y seguir las indicaciones de protección civil en caso de emergencias.