Para poder llevar a cabo viajes internacionales, es esencial que todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados mantengan la vigencia de su pasaporte americano, pues las autoridades advierten que numerosos países exigen una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. aclara que no todos los pasaportes son elegibles para el trámite de renovación, sino que algunos deben ser actualizados desde cero debido a la edad en la que fueron gestionados originalmente.

Estados Unidos impone restricciones automáticas a la renovación del pasaporte según la edad

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, todos los pasaportes gestionados antes de los 16 años resultan inelegibles para el trámite de renovación. Por este motivo, cuando el documento de un niño caduque, será necesario solicitar otro de manera presencial.

“ Los pasaportes de los niños menores de 16 años tienen una validez de 5 años y no pueden renovarse . Incluso, si el pasaporte de su hijo ya venció o vencerá pronto, debe solicitar un pasaporte nuevo en persona ”, señala USA.gov.

Esta normativa se aplica a menores de 16 años y a jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que posean un pasaporte de menor aún vigente.

Guía completa para obtener un pasaporte estadounidense desde el inicio

Los pasaportes de adulto tienen una validez de hasta 10 años y, en condiciones normales, pueden ser renovados. Para llevar a cabo el trámite, es necesario utilizar el formulario DS-11 . A continuación, se detallan los pasos requeridos para su gestión:

Completar el formulario DS-11

Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo)

Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida

Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación

Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud

Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Es necesario presentar toda la documentación en un centro autorizado para la aceptación de pasaportes.