El pasaporte americano es un documento fundamental para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales o utilizarlo como identificación conforme al Real ID al abordar vuelos nacionales.

No obstante, para llevar a cabo su tramitación es indispensable asegurar que se está libre de las deudas tributarias que obstaculizarán el avance de la solicitud, dado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica que existen obligaciones que colocarán al solicitante de manera automática en la lista negra al momento de gestionar este documento.

La lista negra de Estados Unidos: quienes no podrán obtener su pasaporte

La agencia recaudadora especifica que, por ley, se debe certificar al Departamento de Estado sobre los contribuyentes que tengan deudas fiscales consideradas gravemente morosas.

“Generalmente, el Departamento de Estado no emitirá pasaportes a los contribuyentes tras recibir su certificado de deuda morosa del IRS. El Departamento de Estado también puede denegar su solicitud de pasaporte o revocar su pasaporte actual”, explican las autoridades.

Oficial | Estados Unidos prohibirá el pasaporte a todas las personas que figuren en esta lista negra. Fuente: Archivo.

Deudas que pueden impedir la renovación del pasaporte

En la actualidad, se considera que un contribuyente tiene una deuda gravemente morosa cuando su obligación pendiente excede los USD 62,000, según los montos fijados para 2024.

Para poder emitir el aviso oficial, el IRS debe haber presentado un Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal y agotado todos los recursos administrativos de cobro, incluido el embargo.

En estos casos, el Departamento de Estado no emitirá ni renovará el pasaporte del contribuyente e incluso puede decidir dejar sin validez el actual. El IRS podría solicitar la revocación del pasaporte cuando una persona prometió pagar y no lo hizo o cuando dispone de recursos en el extranjero para saldar la deuda que no se están utilizando con este fin, por ejemplo.

Paso a paso: cómo salir de la lista negra y obtener el pasaporte americano

Quienes soliciten un pasaporte o intenten renovarlo con una deuda certificada, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que su solicitud se mantendrá durante 90 días, periodo que se concede para saldar la obligación pendiente.

“Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte será denegada y cerrada”, asegura la agencia.