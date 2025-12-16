Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que deseen llevar a cabo viajes internacionales, dado que las autoridades advierten que numerosos países requieren que el documento tenga una validez futura de al menos 6 meses.

En este contexto, el Departamento de Estado aclara que no todos los pasaportes son elegibles para el proceso de renovación y, en caso de que esto ocurra, es imperativo reemplazarlo mediante el mismo procedimiento que se utilizó para su obtención inicial.

El Gobierno prohíbe la renovación de ciertos pasaportes

Según lo estipulado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Ejemplos de alteraciones que requieren de la tramitación de un nuevo documento son:

Daños por agua (moho y manchas)

Rompeduras importantes

Marcas no oficiales en la página de datos

Páginas faltantes de visa

Perforaciones

Otros motivos por los que no se puede renovar el pasaporte

Las autoridades indican que el pasaporte estadounidense no podrá ser renovado en las siguientes circunstancias:

Si fue emitido hace más de 15 años

Si se encuentra perdido o ha sido robado

Si fue tramitado cuando el portador era menor de 16 años

Si no refleja el nombre actual del presentador y no se dispone de documentos que acrediten el cambio

Estados Unidos permite renovar el pasaporte en situaciones específicas. Fuente: Archivo.

Guía para reemplazar un pasaporte estadounidense que no puede ser renovado

Para llevar a cabo el trámite desde su inicio, las etapas que deben cumplirse son las siguientes:

Completar el formulario DS-11. Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (por ejemplo, un certificado de nacimiento). Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida. Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación. Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud. Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte). Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes. Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico informará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este enlace.

¿Es necesario que el pasaporte esté vigente para viajar dentro de Estados Unidos?

Este documento puede ser empleado como una identificación válida para los propósitos oficiales del Real ID al realizar vuelos nacionales. En tales situaciones, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lo acepta con un plazo de vencimiento de hasta dos años.