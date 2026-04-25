El control de la documentación de viaje en Estados Unidos es uno de los procesos más estrictos del mundo y se lleva a cabo en cada fase del ingreso o la salida del país. Las autoridades federales tienen la responsabilidad de verificar que los pasaportes y demás documentos estén vigentes, en buen estado y cumplan con los requisitos internacionales antes de permitir el embarque o el cruce de fronteras. Las autoridades migratorias de Estados Unidos han enfatizado que ningún ciudadano o extranjero tiene la posibilidad de ingresar o salir del país si presenta un pasaporte vencido. El documento de viaje debe estar vigente al momento de viajar y en condiciones adecuadas para ser considerado válido. De lo contrario, las aerolíneas pueden denegar el embarque y los controles migratorios pueden rechazar la entrada o la salida del territorio. Es fundamental que quienes posean un pasaporte expirado inicien el trámite de renovación antes de viajar. En casos de urgencia, se puede solicitar un pasaporte de emergencia o acelerar la emisión del documento. Verificar la fecha de vencimiento con antelación previene cancelaciones y demoras. Es recomendable realizar este proceso con suficiente antelación para evitar inconvenientes en el viaje. La planificación adecuada es clave para asegurar que todos los documentos estén en regla.