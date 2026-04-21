En Estados Unidos mantener la vigencia del pasaporte es un trámite fundamental que todos los pasajeros deben cumplir. Las autoridades migratorias realizan un seguimiento muy detallado del cumplimiento de este documento, tanto en ciudadanos como en extranjeros. De esta forma, las autoridades federales recomiendan a los mexicanos y otros extranjeros a prestar suma atención a la fecha de vencimiento. El requisito clave es contar con un pasaporte mexicano vigente, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este documento es indispensable tanto para salir de México como para ingresar o reingresar a Estados Unidos. Las autoridades migratorias verifican la validez del pasaporte al momento del embarque y en los puntos de control fronterizo. Un documento vencido o próximo a vencer puede ser motivo suficiente para impedir el viaje. Además, en muchos casos se exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima restante, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo actualizado antes de planificar cualquier traslado internacional. No contar con un pasaporte vigente implica la prohibición práctica de ingreso o salida del país, ya que las aerolíneas y los controles migratorios no permiten avanzar en el proceso de viaje. Esta restricción afecta tanto a quienes intentan ingresar a Estados Unidos como a quienes buscan salir del territorio, generando cancelaciones, reprogramaciones y posibles pérdidas económicas. El cumplimiento de este requisito no es opcional y forma parte de los controles básicos establecidos por las autoridades para regular el tránsito internacional de personas. Para los mexicanos que residen en Estados Unidos, la renovación del pasaporte se realiza a través de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El trámite se puede gestionar siguiendo estos pasos: