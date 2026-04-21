El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los plazos que todos los conductores deben respetar al momento de renovar su licencia de conducir para no infringir la normativa al circular, pues moverse con un documento vencido puede devenir en severas multas. De acuerdo con las autoridades, las sanciones por circular con una licencia de conducir vencida están sujetas al tiempo de caducidad de la licencia: Los detalles para gestionar de cero este documento y evitar multas pueden encontrarse clicando aquí. La renovación tan sólo está permitida dentro del año previo a que expire el carné y durante un máximo de dos años después de que haya caducado. “Renovar tu licencia en cualquier momento dentro de este periodo no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se indica. Sin embargo, aquellos documentos caducados durante dos años o más tiempo dejan de calificar para este trámite y deberán actualizarse desde cero, como si nunca se hubiera gestionado en primer lugar. En caso de tener que solicitar un original, también se exigirá la aprobación de una evaluación de conocimiento y de visión, así como también será obligatorio completar un curso previo a la licencia y aprobar el examen de conducción.