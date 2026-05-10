Rociar vinagre en la entrada del hogar es una solución casera y fácil de implementar que muchos recomiendan para hacer frente a una de las problemáticas más comunes: la presencia de insectos no deseados. Este ingrediente, disponible en casi todas las casas, puede incluirse entonces en la rutina no sólo para remover la suciedad con mayor facilidad, sino también para crear una suerte de “barrera natural” en las pequeñas aberturas por las que suelen infiltrarse estos pequeños animales. El intenso aroma característico del vinagre blanco puede convertirlo en un gran aliado al momento de evitar el ingreso de cucarachas, arañas u hormigas. Al rociarse en la superficie del suelo que abarca la entrada del hogar, funciona como un inhibidor natural, cuyo aroma contribuirá a repeler a los insectos y mantenerlos alejados. Además, su ácido acético lo convierte en un excelente limpiador natural, capaz de facilitar la remoción de suciedad en este espacio clave para todos los hogares. Para poder aprovechar sus beneficios se necesitará El consejo es mezclar en la botella partes iguales de vinagre y agua y atomizar en las siguientes zonas